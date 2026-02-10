Capacitación para funcionarios de casilla arranca en Monclova

Este 9 de febrero inició formalmente la primera etapa de capacitación electoral, en la que los Capacitadores Asistentes Electorales recorren las colonias para localizar y notificar a los más de 43 mil ciudadanos que resultaron sorteados para participar como funcionarios de casilla en la jornada electoral del 7 de junio.

De manera simultánea se llevó a cabo el arranque de la jornada de capacitación en cada uno de los comités electorales, dando el banderazo de salida desde las instalaciones del Teatro de la Ciudad en Monclova.

Desde ahí salieron los 136 Capacitadores Asistentes Electorales y Supervisores, quienes a partir de este lunes iniciaron el recorrido por el distrito para notificar a los ciudadanos que resultaron insaculados.

Erika Balderas, Vocal Ejecutiva de la 03 Junta Distrital, informó que durante este proceso los capacitadores visitan casa por casa a los ciudadanos, a quienes se les entrega una carta-notificación y se les informan las funciones que desempeñarían el día de la elección como funcionarios.

El periodo de notificación y localización de los ciudadanos se desarrollará del 9 de febrero al 31 de marzo, lapso en el que los capacitadores tendrán como objetivo ubicar al mayor número posible de ciudadanos.

En cuanto a la instalación de casillas, indicó que se tiene un estimado preliminar de 585 casillas en el Distrito 03, aunque el número definitivo se establece en el mes de marzo, una vez que se realice el corte final del padrón electoral, considerando que el 10 de febrero es el último día para la actualización de la credencial para votar. "Dependiendo de ese corte y de las personas que recojan su credencial, podremos tener la proyección final de casillas", indicó.