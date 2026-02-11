Clausuran casino clandestino en Nava tras exhibición en redes sociales

NAVA, COAH. – Autoridades de distintas corporaciones policiacas clausuraron un casino que operaba de manera clandestina en el municipio, luego de que en redes sociales circularan fotografías y videos de sus máquinas en funcionamiento.

De acuerdo con los reportes, el establecimiento operaba hasta las 2:00 de la madrugada y no permitía el ingreso de menores, lo que levantó sospechas y derivó en un operativo para su cierre. El lugar no contaba con logotipos ni anuncios visibles, por lo que pasaba desapercibido y únicamente se promocionaba mediante publicaciones en redes sociales.

El casino operaba de manera clandestina

Se informó que anteriormente el inmueble funcionaba como centro de diversiones y que su operación actual violaba la legislación estatal vigente, ya que desde 2012 Coahuila reformó la ley para prohibir los casinos, al estar vinculados en su momento con la delincuencia organizada.

Acciones de la autoridad

Tras la intervención, el sitio fue clausurado y se colocaron sellos oficiales, mientras continúan las investigaciones para identificar al propietario y determinar las responsabilidades legales correspondientes.