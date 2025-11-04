Detenidos trámites de regularización vehicular en Ciudad Acuña

Ciudad Acuña, Coah.– Los trámites de regularización de vehículos a través del Registro Público Vehicular (Repuve) se encuentran detenidos, lo que ha dejado a numerosos ciudadanos con gestiones inconclusas y en espera de una resolución por parte del gobierno federal.

El coordinador de Repuve en Acuña, Abraham Díaz, informó que actualmente no se están entregando fichas para nuevos trámites, situación que ha generado incertidumbre entre los interesados. Explicó que, aunque se esperaba una modificación en los criterios del programa para este año, la recepción de solicitudes fue suspendida sin previo aviso.

Durante 2025 se realizaron alrededor de mil 200 trámites de regularización, con actividad desde abril hasta septiembre. Sin embargo, desde entonces no ha habido comunicación oficial sobre la reactivación del programa.

"Estamos esperando ver si hay una resolución, porque hay personas que aún se acercan para pedir realizar el trámite. De momento invitamos a la ciudadanía a no caer en estafas, ya que no contamos con fichas ni trámites activos", advirtió Díaz.