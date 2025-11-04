Choque nocturno moviliza a cuerpos de rescate en Allende

Allende, Coahuila.– Elementos de la Coordinación de Protección Civil y Bomberos de Allende atendieron la noche de este lunes un accidente automovilístico registrado sobre la calle Carranza, a la altura de la avenida Saltillo, frente a la entrada de la colonia Los Parques.

El reporte de emergencia se recibió alrededor de las 8:11 de la noche, lo que movilizó de inmediato a unidades de rescate y de seguridad pública hacia el lugar del percance.

En el sitio se encontraron dos vehículos involucrados:

Un Ford Focus 2002 color verde, con placas del estado de Texas, conducido por Érika Edith Silva Murillo, vecina de la colonia Presidentes, quien fue trasladada al IMSS No. 12 de Allende para su valoración médica.

Un Nissan Máxima 2006 color guindo, con placas de Coahuila FPG-251-C, manejado por Florencia Pérez Samarra, también residente de la misma colonia, quien no requirió traslado tras ser atendida en el lugar.

De acuerdo con el informe oficial, los cuerpos de auxilio brindaron la asistencia necesaria a las personas involucradas y retiraron los vehículos para restablecer la circulación en la zona.