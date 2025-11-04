Fallece Simón Espinoza, obrero del Alto Horno 5 de AHMSA; símbolo de la lucha obrera en Monclova

El trabajador Simón Espinoza Pérez, de 60 años, falleció en la madrugada de este martes en la Clínica 7 del IMSS, tras varios días de complicaciones de salud. Su muerte enluta a la comunidad obrera de Altos Hornos de México (AHMSA), donde durante décadas laboró en el Alto Horno 5, uno de los símbolos de la industria siderúrgica en Monclova.

Compañeros y conocidos lo describen como un hombre trabajador, respetuoso y con un profundo sentido de responsabilidad. Dedicó gran parte de su vida a la acerera, en tiempos en que el sonido de las máquinas marcaba el pulso económico de toda una ciudad.

Su partida ocurre en un momento especialmente doloroso para los trabajadores de AHMSA, muchos de los cuales continúan esperando respuestas, pagos y una solución definitiva a la crisis que mantiene a la planta prácticamente detenida desde hace más de un año.

El nombre de Simón Espinoza se suma a la lista de obreros que se fueron sin ver resuelta la situación de la empresa, dejando atrás una historia de esfuerzo, esperanza y lucha. Su fallecimiento refleja el impacto humano de una crisis que no solo ha afectado el sustento de miles de familias, sino también su salud y bienestar emocional.

Hoy, el Alto Horno 5 permanece en silencio, pero entre sus muros aún resuena la memoria de los hombres que dieron su vida por el trabajo. Descanse en paz, Simón Espinoza Pérez.