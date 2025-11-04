Sarita, un angelito que siempre sonrió, deja un profundo vacío.

Entre mensajes de tristeza y un inmenso dolor, familiares y amigos despiden a Sarita, la pequeña de apenas un año y un mes que perdió la vida en un trágico accidente doméstico.

'Sarita, tan bella, mi sobrinita siempre sonriendo, descansa en paz, bebecita hermosa, te extrañaremos muchísimo', expresó Juanita Hernández, tía de la menor, quien también ofreció sus condolencias a la familia.

"No hay palabras, hija (Rosa). Solo le pido a Dios que les brinde muchísima fortaleza por esta gran pérdida de la princesita", agregó.

La pequeña, hija de Rosa y Jorge, vecinos de la calle Antonio Olivares en la colonia Guadalupe Borja, perdió la vida tras caer accidentalmente en un recipiente con agua que su abuela utilizaba para trapear.

Según se informó, la menor, llena de curiosidad y dando sus primeros pasos, se acercó al bote, perdió el equilibrio y cayó dentro del agua.

El accidente ocurrió alrededor de las 11:40 de la mañana del lunes. Por lo que la menor fue trasladada en vehículo particular a la Clínica 9 del IMSS, sin embargo, debido a la gravedad de su estado, fue trasladada posteriormente en ambulancia al Hospital General Amparo Pape de Benavides, en Monclova, donde lamentablemente falleció alrededor de las 02:20 de la madrugada del martes.

Su deceso se debió a la cantidad de agua que la menor había ingerido, lo que provocó daño irreversible en sus pulmones y un paro respiratorio, dejando un profundo vacío en su familia y en quienes la conocieron.