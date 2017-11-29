Tras las rejas “El Coyote” al encontrarle una bolsa que contenía cristal

Fue detenido por traer una bolsa de plástico que contenía en su interior droga de la conocida como cristal, horas más tardes fue turnado al Ministerio Público el Fuero Común “El Coyote”.

Arturo Arredondo, nombre real del detenido, de 50 años de edad, fue arrestado cerca de su domicilio ubicado en la calle Jiménez 303 de la colonia centro en Zaragoza, Coahuila, por elementos de Seguridad Pública.

A este tipo se le encontró en su poder aparte de la droga que tiene un peso de 15 gramos, un celular y 1000 pesos en efectivo.

El sospechoso sería investigado a fondo por parte de la Fiscalía General, para saber si este tipo se dedicaba al comercio de esta droga o simplemente es un adicto.

Así mismo, se confirmó que tanto la droga como el celular el dinero en efectivo y el detenido, ya fueron canalizados al Ministerio Público quién deslindaría responsabilidades en su contra.