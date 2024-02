Pide Coparmex un trato justo

El Presidente de Coparmex Monclova, Mario Coria Rohell, hizo un llamado al Gobierno Federal en busca de un trato justo y equitativo para todos los empresarios del país, dijo que el presidente AMLO debería poner el ejemplo y poner piso parejo.

Este pronunciamiento surge tras la revelación de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha condonado impuestos a Pemex por un período de cuatro años, mientras que AHMSA, por otro lado, continúa enfrentando una situación fiscal sin resolución.

"Desde el principio el presidente dijo que no se iba a condonar impuestos a nadie, que podía haber negociaciones y beneficios pero eso no. Esto afecta claramente a la competencia, decreto o no, él mismo está rompiendo lo que ha pregonado desde siempre".

La revelación de que Pemex ha recibido esta condonación de impuestos por parte del Gobierno Federal ha generado un debate sobre la imparcialidad en las políticas fiscales por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Mientras tanto, empresas como AHMSA continúan enfrentando desafíos y sin una respuesta clara por parte de las autoridades.

La falta de un marco fiscal equitativo puede tener consecuencias negativas no solo para las empresas afectadas, sino también para la economía en general. Coparmex Monclova reiteró su compromiso con la promoción de políticas que fomenten el crecimiento económico sostenible y la creación de empleo en el país.

"No creo que sea correcto, creo que la ley debe ser pareja para todos, más con los empresarios que seguimos en la adversidad en la región centro y carbonífera, me parece extraño esa condonación a la empresa paraestatal".