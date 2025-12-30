Denuncian presunto fraude de agencia de viajes en Ciudad Acuña

Ciudad Acuña, Coahuila.– Un grupo de personas denunció a través de redes sociales haber sido víctima de un presunto fraude por parte de la agencia de viajes Royal, luego de que esta no cumpliera con viajes previamente contratados, dejando sin vacaciones a al menos 40 familias.

De acuerdo con los afectados, la salida estaba programada para el pasado 28 de diciembre, con destinos como Mazatlán y otros puntos turísticos, viajes que ya se encontraban totalmente liquidados.

Sin embargo, la agencia no cumplió con lo pactado y, al intentar comunicarse a los teléfonos de las oficinas, los clientes no obtuvieron respuesta ni explicación alguna.

Las familias señalaron que hasta el momento han perdido al menos un día de su periodo vacacional, ya que el regreso estaba previsto para el 2 de enero, situación que ahora es incierta.

Este miércoles, las oficinas de la agencia permanecían cerradas y no se tenía información oficial sobre el paradero de los responsables ni sobre la posible devolución del dinero, lo que ha generado preocupación e inconformidad entre los afectados.

Los clientes afectados han expresado su frustración en redes sociales, donde han compartido sus experiencias y han solicitado a las autoridades que tomen cartas en el asunto. La falta de respuesta de la agencia ha intensificado la inquietud entre los afectados, quienes esperan una solución a su situación.

La comunidad de Ciudad Acuña se encuentra a la expectativa de una respuesta por parte de la agencia Royal, que hasta el momento no ha emitido ningún comunicado oficial sobre el tema.