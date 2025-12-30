Nueve lesionados tras choque entre camión y tren en Saltillo

SALTILLO, Coahuila.- Un aparatoso accidente se registró la mañana de este martes cuando un camión del transporte público, perteneciente a la ruta 7A, fue embestido por el ferrocarril tras intentar ganarle el paso en un cruce ferroviario del centro de la ciudad, dejando al menos nueve personas lesionadas, de acuerdo con reportes preliminares.

El hecho ocurrió alrededor de las 8:30 horas en la calle Lerdo de Tejada, antes de su intersección con Francisco Murguía, zona donde el tren impactó de lleno a la unidad que circulaba con pasajeros a bordo.

El fuerte choque generó alarma entre vecinos y comerciantes, quienes solicitaron apoyo inmediato a los servicios de emergencia.

El accidente ocurrió en la calle Lerdo de Tejada

Al lugar arribaron paramédicos de la Cruz Roja, bomberos y elementos de seguridad, quienes brindaron atención prehospitalaria a los usuarios del camión. Algunos de los heridos fueron trasladados a distintos hospitales de la ciudad para su valoración médica, mientras que otros recibieron atención en el sitio.

Investigaciones en curso por parte de las autoridades

Autoridades municipales informaron que se mantiene un operativo en la zona y que ya se iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las responsabilidades del conductor del transporte público. Asimismo, reiteraron el llamado a extremar precauciones en cruces ferroviarios para evitar este tipo de accidentes.

Lista de lesionados: