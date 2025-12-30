Detienen a Pedro M por encender fogata en Arteaga: riesgo de incendio

Arteaga, Coahuila.– Un hombre fue detenido por elementos de seguridad luego de ser sorprendido encendiendo una fogata para hacer una discada en una zona boscosa de la Sierra de Arteaga, una práctica que representa un alto riesgo de incendio forestal, especialmente en esta temporada.

Los hechos se registraron sobre la carretera estatal Carbonera, a la altura del paraje conocido como El Caracol, donde los oficiales detectaron la presencia del fuego en un área natural. El individuo, identificado como Pedro M, de 49 años de edad, fue asegurado en el lugar.

Tras la intervención, el hombre fue puesto a disposición del Juez Calificador, quien será el encargado de determinar la sanción correspondiente conforme a la normatividad vigente en materia de protección ambiental y seguridad.

Acciones de la autoridad

Autoridades reiteraron el llamado a la población local y a los visitantes a evitar acciones que puedan detonar incendios, como encender fogatas, arrojar colillas de cigarro o manipular fuego en áreas forestales, ya que las condiciones climáticas actuales incrementan el riesgo de siniestros que pueden provocar graves daños al ecosistema.

Vigilancia en zonas naturales

La vigilancia en zonas naturales se mantiene activa ante el incremento de visitantes durante el periodo vacacional y la persistencia de condiciones secas en la región.