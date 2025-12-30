Amarres entre comunidad lgbt+ se popularizan en Monclova

Monclova, Coah. - El mundo esotérico se mueve, evoluciona y ahora también toca temas que hasta hace algunos años eran impensables en la región. La esoterista Erika González afirma que los llamados "amarres gay" se han convertido en uno de los servicios más solicitados dentro de su consultorio, particularmente por personas de la comunidad LGBT+ que buscan formalizar o retener una relación amorosa.

¿Qué son los amarres gay?

El ritual incluye veladoras especiales, materiales energéticos y un trabajo completo con vigencia aproximada de un año, cuyo costo varía entre 5 mil y 8 mil pesos, dependiendo de la intensidad de la petición y la situación sentimental del consultante.

"El amor no distingue género. Antes venían más mujeres por hombres infieles, ahora también hay chicos que quieren asegurar a su pareja o que vuelva. Se perdió el miedo a pedir un amarre para alguien del mismo sexo", aseguró González.

Crecimiento de la demanda en Monclova

En un contexto donde la búsqueda de estabilidad emocional y afectiva pesa tanto como la necesidad de compañía, los "amarres gay" están creciendo silenciosamente, alimentados por rupturas, celos, dependencia y deseo de permanencia.

"Cada quien decide. Yo solo hago el trabajo para quien lo pide y lo hace con fe", concluye la esoterista.

Lo cierto es que el fenómeno abre una discusión inevitable en Monclova: la oferta mística se diversifica, la demanda existe y el amor -con o sin magia- sigue siendo un territorio donde pocos quieren perder.