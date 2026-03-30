Más de 200 escuelas en Ciudad Acuña iniciarán vacaciones con medidas de seguridad

Ciudad Acuña, Coahuila.– Un total de 200 escuelas de la región iniciarán el periodo vacacional a partir del 31 de marzo, informó la Dirección de Servicios Educativos, que también anunció la implementación de medidas preventivas para resguardar los planteles.

Las vacaciones escolares en Ciudad Acuña comenzarán el 31 de marzo, según César Morales.

Previo al receso, docentes y personal administrativo participarán en sesiones de consejo técnico, tras lo cual comenzarán las vacaciones correspondientes a Semana Santa.

El director de Servicios Educativos en la región, César Morales, señaló que como parte de las acciones de seguridad se hizo uso de bodegas especiales para resguardar equipo y materiales de valor dentro de las instituciones.

César Morales destaca la importancia de resguardar el equipo escolar durante el receso.

Añadió que durante las dos semanas de asueto se contará con rondines por parte de corporaciones de seguridad, además de mantener comunicación con madres de familia que residen cerca de los planteles, a fin de prevenir incidentes.

Las autoridades realizarán rondines de seguridad en las escuelas durante las vacaciones.

Indicó que estas acciones buscan garantizar que las escuelas permanezcan en condiciones óptimas durante el periodo vacacional.