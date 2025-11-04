Alcalde de Monclova lidera acciones contra el dengue en Monclova

Monclova, Coah. - Con el objetivo de fortalecer la prevención y el control del dengue en la Región Centro–Desierto, el alcalde Carlos Villarreal Pérez encabezó la sesión extraordinaria del Comité Regional de Salud, junto a alcaldes y alcaldesas de la región.

El encuentro se realizó en coordinación con la Secretaría de Salud y forma parte de la estrategia estatal impulsada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas para atender con oportunidad los temas de salud pública.

Durante la sesión, el jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 4, Faustino Aguilar Arocha, presentó un informe sobre la situación regional, subrayando la importancia de mantener las medidas de prevención y limpieza en todos los municipios.

El encuentro contó con la participación del subsecretario de Gobierno Sergio Sisbeles Alvarado, regidores, directores municipales de Salud y coordinadores de Mejora Coahuila. Entre los acuerdos alcanzados destacan:

1. Dar continuidad a la estrategia de prevención y vacunación, siguiendo el compromiso de mantener la coordinación y evaluación constante.

2. Reforzar las jornadas de fumigación, limpieza y descacharrización en colonias, escuelas y espacios públicos.

3. Ampliar la capacitación del sector salud al ámbito educativo, con apoyo de Mejora Coahuila.

4. Fortalecer la campaña regional de comunicación para promover la prevención y el autocuidado.

El alcalde Carlos Villarreal destacó la importancia de mantener la coordinación regional y la participación ciudadana: "El trabajo en equipo es clave para cuidar la salud de nuestras comunidades. Con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez, estamos reforzando las acciones preventivas en cada municipio para contener y reducir los casos de dengue", subrayó el edil.

Con estas acciones el Gobierno Municipal de Monclova refrenda su compromiso de seguir trabajando en equipo con el Gobierno del Estado y los municipios de la región, priorizando la salud y la seguridad de las familias coahuilenses.