Coahuila mantiene bajo control los casos de sarampión

Ciudad Acuña.– El estado de Coahuila se mantiene libre y con control sobre los casos de sarampión, gracias a las acciones de vacunación que se han reforzado en distintos municipios, informó el secretario de Salud estatal, Eliud Felipe Aguirre.

El funcionario señaló que actualmente sólo se tienen cinco casos registrados en la entidad, los cuales se encuentran bajo control, por lo que se mantiene la vigilancia epidemiológica para evitar la propagación de la enfermedad.

Acciones de la autoridad

Destacó que las brigadas de salud han mantenido un ritmo constante en la aplicación de vacunas contra el sarampión en diversos sectores, con el propósito de proteger a la población y prevenir nuevos contagios.

De acuerdo con las autoridades, Coahuila se ubica actualmente en el quinto lugar nacional con menor número de casos de esta enfermedad, resultado de las estrategias preventivas que se han implementado en todo el estado.

Detalles confirmados

En total, se han aplicado más de 125 mil vacunas contra el sarampión, cifra que podría incrementarse en caso de que sea necesario reforzar la cobertura entre la población.

Las autoridades de salud reiteraron el llamado a la ciudadanía para acudir a los centros de salud y mantener al día los esquemas de vacunación, con el fin de seguir manteniendo al estado protegido ante esta enfermedad.