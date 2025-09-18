Vinculan a proceso a servidor público por halconeo y agresión a autoridades en Ciudad Acuña

CIUDAD ACUÑA, COAH. – En audiencia judicial, fue vinculado a proceso Miguel "N", tras considerarse legal su detención y formularse la imputación por violencia contra integrantes de instituciones de seguridad pública, así como por delitos contra las funciones de seguridad y justicia, en la modalidad de halconeo con agravante por su condición de servidor público.

El juez de la causa decretó como medida cautelar la prisión preventiva justificada y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, comprendido del 15 de septiembre al 15 de noviembre de 2025.

Las autoridades subrayaron que no habrá tolerancia hacia conductas ilícitas que atenten contra la labor de las corporaciones de seguridad o busquen dañar su imagen ante la ciudadanía.