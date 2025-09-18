Conmemoran 50 años del Torneo Rápido de Beisbol Familiar en Río Bravo

ALLENDE, COAH. – Con gran entusiasmo se celebró el 50 aniversario del Torneo Rápido de Béisbol Familiar de Río Bravo, una tradición iniciada en 1975 que, durante medio siglo, ha unido a equipos de Texas, Coahuila y la región en torno a la pasión por el rey de los deportes.

En el marco de este emblemático torneo binacional, se rindió un homenaje póstumo a su fundador, Fernando Mora Ibarra, en un acto cargado de emoción, donde se reconoció su legado deportivo y comunitario.

Sus hijos, Fernando y Silvia Mora Cruz, recibieron una placa conmemorativa en su honor, acompañados por Rogelio, Roberto y Jorge Ibarra, así como Juan Antonio Elizondo, quienes han dado continuidad a este proyecto que ha trascendido generaciones.

Este evento, que ha evolucionado a lo largo de cinco décadas, se ha convertido en símbolo de unidad, fortalecimiento de lazos familiares y celebración de los valores que el béisbol representa: respeto, trabajo en equipo y pasión compartida.