Gobernador de Coahuila anuncia compra millonaria de carbón para reactivar economía local

Gobernador de Coahuila anuncia millonaria compra de carbón para reactivar economía local

SABINAS, COAH.- Con el objetivo de reactivar la economía en la región Carbonífera de Coahuila y apoyar de manera directa a los productores locales, el gobernador Manolo Jiménez Salinas anunció el lanzamiento de una nueva licitación para la adquisición de 10 millones de toneladas de carbón, con un valor estimado de 15 mil millones de pesos.

El anuncio fue realizado durante una gira de trabajo por la zona, donde el mandatario estatal subrayó que esta compra masiva de carbón será un parteaguas en el fortalecimiento del sector energético local, pero también en la recuperación económica de cientos de familias que dependen directamente de esta industria.

Apoyo directo y sin intermediarios

Jiménez Salinas detalló que el proceso de licitación se diseñará bajo un esquema de dispersión de pedidos, es decir, con reglas claras que eviten la concentración del recurso en unas cuantas empresas, permitiendo así la participación de micro, pequeños, medianos y grandes productores que cumplan con los requisitos legales y técnicos establecidos.

"Queremos cuidar especialmente a los pequeños productores, que son la base de la economía en esta región, para que tengan la certeza de que serán tomados en cuenta y recibirán los beneficios sin obstáculos ni intermediarios", señaló el gobernador.

Asimismo, afirmó que se implementará un programa específico de atención a microproductores, el cual buscará eliminar prácticas de coyotaje —intermediarios que compran barato y revenden caro— que durante años han afectado los ingresos de los auténticos trabajadores del carbón.

Respaldo federal y coordinación interinstitucional

El gobernador destacó que esta iniciativa cuenta con el respaldo del Gobierno Federal, incluyendo el visto bueno de la Presidenta de México, así como la participación activa de la Secretaría de Energía y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), quienes colaborarán para asegurar que el proceso se lleve a cabo de forma justa, transparente y eficiente.

"Estamos trabajando con los tres niveles de gobierno para garantizar un proceso limpio y con reglas claras. Esta es una oportunidad histórica para detonar el desarrollo de la región Carbonífera y devolverle la esperanza a muchas familias que han vivido momentos difíciles", afirmó Jiménez Salinas.

Oportunidad histórica para la región

El anuncio ha generado expectativa positiva entre los sectores productivos de la región, al considerar que este tipo de medidas no solo reactivan el empleo y la inversión local, sino que además envían un mensaje de confianza hacia los trabajadores del carbón, quienes durante años han exigido condiciones más equitativas y sostenibles.

Finalmente, el gobernador reiteró su compromiso de mantener un diálogo abierto con los productores y de vigilar personalmente el avance del proceso de licitación, a fin de que los recursos realmente lleguen a quienes más lo necesitan.