Ganador del Lamborghini en Castaños rechaza dar entrevistas tras premio millonario

CASTAÑOS, COAH. – Luego de que se diera a conocer que Irving Dagoberto, originario de Castaños, resultó ganador de un Lamborghini Revuelto 2025 valuado en más de 13 millones de pesos, el joven decidió mantener la discreción y no brindar declaraciones públicas.

En un breve mensaje enviado tras ser contactado, Riojas de Hoyos agradeció la atención, pero declinó participar en entrevistas:

"Hola, muy buenas tardes, muchas gracias y disculpe pero no estoy dispuesto para brindar una entrevista, de antemano saludos", expresó.

El sorteo, realizado el pasado 15 de septiembre con base en la Lotería Nacional, tuvo como número ganador el 2594818 dentro del evento 304 de Sorteos El Chato.

El premio incluye, además del Lamborghini Revuelto, una bolsa de vehículos de lujo como una Ford Raptor R 2025, una BMW M Competition 2025 y una GMC Sierra Denali 2025, entre otros.

El silencio del joven ganador ha despertado aún más curiosidad en la Región Centro, donde el caso ha causado revuelo por el contraste entre la vida en un municipio como Castaños y la llegada de un automóvil deportivo de clase mundial, reservado normalmente para millonarios y coleccionistas.

Con esta postura, Irving prefiere mantener un bajo perfil, mientras el nombre de Castaños resuena a nivel nacional gracias al sorteo.