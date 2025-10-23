Magistrado presidente revisa desempeño judicial en Ciudad Acuña

Ciudad Acuña, Coah.- El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de Coahuila, Mary Ayup, realizó una visita al Centro de Justicia en esta ciudad, donde sostuvo una reunión con jueces locales para revisar su actuar en los casos que atienden.

Durante el encuentro, se evaluó el desempeño de los jueces y la manera en que están resolviendo los asuntos legales, como parte de una revisión integral en todos los distritos judiciales del estado.

El objetivo, según explicó Ayup, es garantizar que se aplique justicia con imparcialidad y eficiencia, además de detectar áreas de mejora dentro del sistema judicial.

"Estas visitas buscan evaluar a fondo el trabajo de cada juez y fortalecer el compromiso con la ciudadanía", indicó el magistrado presidente.

La supervisión forma parte de un recorrido por los distintos centros de justicia de Coahuila, donde se analizarán procesos, decisiones y resultados en cada instancia.