Fortalecimiento educativo en Monclova con equipos de climatización

Monclova, Coah. - Con el objetivo de fortalecer la educación y ofrecer mejores espacios a las y los estudiantes, el alcalde Carlos Villarreal, con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez, realizó la entrega de 40 minisplits, 20 por parte del Municipio y 20 más por parte del Gobierno del Estado. En esta ocasión se beneficiaron la Universidad Tecnológica Nacional de México, Campus Monclova y la Universidad Politécnica de Monclova–Frontera, con la entrega de equipos de climatización de dos toneladas para cada institución.

A través de este programa de entrega de minisplits a instituciones de Monclova se han distribuido en 2025, 300 minisplits en diferentes niveles educativos: preescolar, primaria, secundaria y centros de atención múltiple (CAM), con el propósito de garantizar entornos más cómodos y adecuados para el aprendizaje.

Durante el evento estuvieron presentes Saúl Noguerón Contreras, Subsecretario de Educación Superior del Estado; Sergio Sisbeles Alvarado, Subsecretario de Gobierno; Abraham Segundo González, Director de Servicios Educativos de la Región Centro; Glenda Suárez Rodríguez, Regidora de Educación, Arte y Cultura en Monclova; Esra Cavazos del Bosque, Coordinadora de Mejora Coahuila en Monclova; Juan Darío Hernández, Director del Tecnológico Nacional de México Campus Monclova y Gonzalo Sobrevilla Cázares, en representación del rector de la UPMF, José Armando Castro.

El subsecretario Saúl Noguerón Contreras reconoció la labor del alcalde Carlos Villarreal por impulsar este tipo de programas que benefician directamente a los estudiantes. "Para el gobernador Manolo Jiménez Salinas la calidad en la educación superior es una prioridad, y acciones como esta reflejan su compromiso con el desarrollo integral de la comunidad educativa", destacó.

En su mensaje, el alcalde Carlos Villarreal señaló que su gobierno continuará trabajando de la mano con el gobernador Manolo Jiménez Salinas para fortalecer las instituciones educativas y mejorar las condiciones en las que los jóvenes monclovenses se preparan para su futuro. "Estamos convencidos de que invertir en educación es invertir en el desarrollo de nuestra ciudad. Estos equipos mejorarán las condiciones en las aulas y contribuirán a que los estudiantes aprendan en espacios dignos y confortables", afirmó.

Con estas acciones, el municipio de Monclova reafirma su compromiso de seguir colaborando con el Gobierno del Estado para impulsar la educación y brindar a las y los jóvenes las herramientas necesarias para su formación profesional y personal.