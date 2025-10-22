Preocupación por seguridad en escuelas tras agresión a maestra

Una jornada escolar terminó en un episodio de violencia en la Escuela Primaria "José Ramón Guevara Cisneros", ubicada en la colonia Ciudad Deportiva de Monclova, donde una maestra fue agredida por uno de sus alumnos, quien presuntamente presenta una condición especial.

Según el relato, la docente iniciaba su día con normalidad, dedicándose a la enseñanza, cuando el estudiante, en un arrebato, la atacó, provocándole lesiones visibles como moretones en el rostro, la nariz y los brazos.

El incidente ha encendido las alarmas y reabierto un debate sobre la inclusión educativa. Días antes de la agresión, la dirección del plantel había sido objeto de una demanda por parte de los padres de este mismo alumno, quienes argumentaban que la institución no estaba atendiendo de manera adecuada las necesidades del menor. La comunidad educativa local insiste en que, si bien la inclusión es fundamental, existen centros de atención especial (como los ubicados en colonias como la Primera de Mayo o La Loma) donde personal experto podría ofrecer una respuesta más efectiva a la condición del estudiante. Existe la preocupación de que la inclusión sin el soporte adecuado no solo afecta al alumnado, sino que pone en riesgo la integridad de los trabajadores de la educación.

Lamentablemente, este es el segundo caso de agresión de un alumno hacia un maestro que se registra en la región en lo que va del año.