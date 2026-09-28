Mujer resulta lesionada tras accidente en la carretera Federal 57

MORELOS, COAH.– Una mujer de 27 años resultó lesionada durante un accidente vehicular registrado la mañana de este domingo 27 de septiembre sobre la carretera Federal 57, a la altura del puente Morelos-Allende.

El accidente fue atendido alrededor de las 7:31 horas por elementos de Protección Civil y Bomberos de Morelos, quienes recibieron el reporte de un choque y se trasladaron hasta el lugar para brindar auxilio.

El accidente y sus circunstancias

En el sitio localizaron un Cadillac negro, modelo 2009, con placas de Coahuila, que había terminado fuera de la superficie de rodamiento, sobre el acotamiento correspondiente al municipio de Morelos.

La conductora, identificada como Julia Saucedo García, con domicilio en Allende, señaló que circulaba hacia Nava cuando, al llegar al puente a desnivel, su automóvil habría sido impactado por un camión. La mujer no pudo precisar si se trataba de un tráiler o un autobús de pasajeros.

Aunque inicialmente manifestó sentirse bien, durante la valoración los paramédicos detectaron que presentaba policontusiones y una crisis nerviosa. Ante ello, fue trasladada a la Clínica 12 del IMSS en Allende para una revisión médica más completa y descartar lesiones de mayor consideración.

Movilización de cuerpos de emergencia

El accidente generó la movilización de los cuerpos de emergencia y autoridades de seguridad, mientras el vehículo permanecía fuera de la carretera.

Elementos de Seguridad Pública de Allende quedaron a cargo de las diligencias para determinar cómo ocurrió el percance y deslindar responsabilidades.