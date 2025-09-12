Fumigación y prevención ante brote de dengue en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- Las autoridades de salud del municipio de Frontera han confirmado un total de 10 casos positivos de dengue y mantienen en valoración seis casos sospechosos, informó el director de Salud Municipal, Miguel Leija, quien dijo que hay sectores que no están cooperando en bajar los índices.

De acuerdo con el funcionario, los contagios se han detectado principalmente en las colonias Borja, Independencia, Occidental, La Sierrita, así como en distintos ejidos del municipio, donde se han desplegado acciones de fumigación y control sanitario.

Sin embargo, Leija advirtió que en sectores como Ejido La Cruz y Ejido 8 de Enero, los esfuerzos por contener al mosquito transmisor se han visto limitados debido a la falta de cooperación por parte de los habitantes.

“Se ha fumigado en varias ocasiones, pero no sirve de nada si las personas no limpian sus domicilios ni eliminan los criaderos de mosquitos”, lamentó.

Como parte de la estrategia para evitar un repunte de casos, la próxima semana se llevarán a cabo reuniones comunitarias en los ejidos afectados. En ellas participarán comisariados ejidales y personal del sector salud, con el objetivo de reforzar las medidas preventivas y fomentar la participación ciudadana.

“Yo me rijo por la Jurisdicción Sanitaria, quien nos informó que van 10 casos positivos. Las nebulizaciones en los domicilios ahora son de control; se hace un cerco sanitario y se procede a la fumigación”, explicó el director.

Pese a la situación actual, Miguel Leija aseguró que los números son mejores en comparación con 2025, aunque enfatizó que la responsabilidad individual y colectiva es clave para frenar la propagación del virus.

“El trabajo en equipo es fundamental. La gente tiene que limpiar sus cacharros y cortar la maleza. Sólo así se podrán eliminar las larvas y huevos del mosquito”, reiteró.