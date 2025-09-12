Inversión de 7 millones en obras de infraestructura por alcalde Javier Flores

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- El alcalde Javier Flores anunció una inversión de 7 millones de pesos para el periodo septiembre-diciembre, destinados a obras de infraestructura básica en distintos sectores del municipio, entre ellas redes de agua potable, drenaje, pavimentación y techos estructurales.

El edil sambonense detalló que ya se tienen definidos los sectores y calles que serán intervenidos, atendiendo solicitudes que la ciudadanía ha hecho llegar a la administración municipal.

"Ya se tienen las calles y los sectores que se verán beneficiados con las obras, quienes han estado solicitando alguna situación. Comentarles que nos tengan paciencia, ya que estaremos trabajando de la mano de ellos y que quede resuelto. Tenemos poco tiempo en el cargo, pero estamos comprometidos", expresó Flores.

El presidente municipal subrayó que algunas de las obras ya comenzaron y que el objetivo es tener un cierre de año sólido, enfocando esfuerzos en los distintos departamentos de la administración para seguir dando respuesta a las necesidades de los ciudadanos.

Flores destacó que con esta inversión se busca beneficiar a cientos de sambonenses, mejorando la calidad de vida en colonias que presentaban rezagos en servicios básicos. El alcalde reiteró el compromiso de su gobierno para mantener una gestión cercana a la gente, transparente y con resultados visibles en el corto plazo.