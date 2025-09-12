Contactanos
Inversión de 7 millones en obras de infraestructura por alcalde Javier Flores

El alcalde de San Buenaventura, Coahuila, Javier Flores, detalla el plan de inversión en obras de infraestructura para el beneficio de la comunidad.

Por Azucena Tenorio - 12 septiembre, 2025 - 06:31 p.m.
SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- El alcalde Javier Flores anunció una inversión de 7 millones de pesos para el periodo septiembre-diciembre, destinados a obras de infraestructura básica en distintos sectores del municipio, entre ellas redes de agua potable, drenaje, pavimentación y techos estructurales.

El edil sambonense detalló que ya se tienen definidos los sectores y calles que serán intervenidos, atendiendo solicitudes que la ciudadanía ha hecho llegar a la administración municipal.

"Ya se tienen las calles y los sectores que se verán beneficiados con las obras, quienes han estado solicitando alguna situación. Comentarles que nos tengan paciencia, ya que estaremos trabajando de la mano de ellos y que quede resuelto. Tenemos poco tiempo en el cargo, pero estamos comprometidos", expresó Flores.

El presidente municipal subrayó que algunas de las obras ya comenzaron y que el objetivo es tener un cierre de año sólido, enfocando esfuerzos en los distintos departamentos de la administración para seguir dando respuesta a las necesidades de los ciudadanos.

Flores destacó que con esta inversión se busca beneficiar a cientos de sambonenses, mejorando la calidad de vida en colonias que presentaban rezagos en servicios básicos. El alcalde reiteró el compromiso de su gobierno para mantener una gestión cercana a la gente, transparente y con resultados visibles en el corto plazo.

