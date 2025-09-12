Alcalde Leija Vega impulsa prevención de adicciones con nuevo centro

CUATRO CIÉNEGAS, COAHUILA.- El Alcalde Ing. Víctor Manuel Leija Vega asistió a la inauguración del Centro de Rehabilitación 872 A.C., un espacio diseñado para brindar apoyo, acompañamiento y esperanza a las personas que enfrentan problemas de adicciones.

Con la apertura de este nuevo centro, el municipio contará ahora con dos espacios de rehabilitación en operación, lo que representa un avance significativo en la atención y prevención de las adicciones.

En su mensaje, Leija Vega reafirmó su compromiso de respaldar de manera constante al Centro de Rehabilitación 872 A.C., sumando esfuerzos con la asociación civil para garantizar instalaciones dignas y una atención cercana a la ciudadanía.

"Este respaldo permitirá fortalecer el trabajo en equipo, mejorar la atención a los usuarios y consolidar una red de apoyo más amplia para las familias que lo necesiten", subrayó el edil.

Asimismo, Leija Vega recordó que la atención a las personas con adicciones ha sido una de las prioridades de su administración, impulsando estrategias para brindarles herramientas que les permitan superar este problema y reinsertarse en la comunidad.

Destacó el trabajo conjunto con las fuerzas de seguridad municipal, estatal y federal, que ha permitido retirar de circulación diversas drogas y evitar que lleguen a niños, jóvenes y familias de Cuatro Ciénegas.

La inauguración de este segundo centro de rehabilitación marca un paso firme hacia la construcción de un municipio más humano, solidario y comprometido con el bienestar de su gente, demostrando que la unión de voluntades puede transformar realidades y abrir caminos hacia un futuro mejor.