Familias de Sacramento reciben apoyo alimentario con el programa “Despensón” de Mejora Coahuila

Familias de Sacramento fueron beneficiadas con la entrega del programa alimentario “Despensón”, implementado por el Gobernador Manolo Jiménez Salinas a través de Mejora Coahuila, con el objetivo de fortalecer la economía familiar y garantizar una alimentación saludable en los hogares.

El Subsecretario de Gobierno Sergio Sisbeles Alvarado, en representación del mandatario estatal, asistió acompañado de la alcaldesa Andrea Wendolyn Ovalle y encabezó la entrega, reconociendo el trabajo guiado con el Coordinador de Mejora Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez, quien ha llevado este apoyo a miles de familias en la región centro-desierto.

Sisbeles destacó que lo más valioso del “Despensón” no solo es la cantidad de productos básicos que contiene, sino la unidad que se genera entre los coahuilenses, ya que muchos de los artículos provienen de productores regionales, apoyando así tanto a la economía local como a las familias beneficiarias.

Por su parte, la alcaldesa Andrea Ovalle resaltó que la solidaridad y el trabajo en equipo permiten fortalecer a Sacramento, donde día a día las familias luchan por salir adelante y brindar una mejor alimentación a sus hijos.

Los beneficiarios agradecieron al gobernador Manolo Jiménez Salinas por impulsar este tipo de programas que llegan en momentos clave, como el regreso a clases, cuando los gastos familiares se incrementan y resulta fundamental que los estudiantes acudan bien alimentados a la escuela.

En el evento también estuvieron presentes el delegado regional de Mejora, César Uriel Mata Sanmiguel; el coordinador municipal, Flavio Sanmiguel Vázquez, así como integrantes del Equipo Mejora Coahuila, conocidos como “los del chaleco verde”.