Amenaza de clausura para centros de rehabilitación en Frontera

FRONTERA, COAH.– Los centros de rehabilitación que aún no han entregado la documentación requerida al Municipio de Frontera tendrán un plazo de 24 horas para regularizar su situación o serán clausurados, advirtió el jefe de la Cuarta Jurisdicción Sanitaria, Faustino Aguilar Arocha.

El funcionario explicó que, tras las revisiones realizadas a estos establecimientos, todavía existen propietarios que no han acudido al departamento de Obras Públicas para presentar la documentación solicitada.

Señaló que todos los anexos deben cumplir con la normatividad vigente y contar con permisos, reglamentos y la documentación necesaria para garantizar su funcionamiento. "Tenemos que tener toda la evidencia de dónde están, revisar la relación sanitaria y la documentación. Si no cumplen, tendremos que retirar a la gente y proceder con la clausura", afirmó.

Aguilar Arocha indicó que las autoridades buscan tener plenamente identificados todos los anexos que operan en el municipio para verificar que funcionen en condiciones legales y sanitarias adecuadas.

Precisó que los propietarios que permanecen pendientes de regularizarse dispondrán únicamente de 24 horas para presentar la documentación requerida; de lo contrario, las autoridades procederán al desalojo de los internos y al cierre del establecimiento.

La medida forma parte de las acciones emprendidas por autoridades municipales y de salud para supervisar el funcionamiento de los centros de rehabilitación, luego de reforzarse las inspecciones en este tipo de establecimientos.