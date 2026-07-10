Amenaza de clausura para centros de rehabilitación en Frontera
El jefe de la Cuarta Jurisdicción Sanitaria, Faustino Aguilar Arocha, establece plazo para regularizar situación de centros de rehabilitación en Frontera.
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FRONTERA, COAH.– Los centros de rehabilitación que aún no han entregado la documentación requerida al Municipio de Frontera tendrán un plazo de 24 horas para regularizar su situación o serán clausurados, advirtió el jefe de la Cuarta Jurisdicción Sanitaria, Faustino Aguilar Arocha.
El funcionario explicó que, tras las revisiones realizadas a estos establecimientos, todavía existen propietarios que no han acudido al departamento de Obras Públicas para presentar la documentación solicitada.
Señaló que todos los anexos deben cumplir con la normatividad vigente y contar con permisos, reglamentos y la documentación necesaria para garantizar su funcionamiento. "Tenemos que tener toda la evidencia de dónde están, revisar la relación sanitaria y la documentación. Si no cumplen, tendremos que retirar a la gente y proceder con la clausura", afirmó.
Aguilar Arocha indicó que las autoridades buscan tener plenamente identificados todos los anexos que operan en el municipio para verificar que funcionen en condiciones legales y sanitarias adecuadas.
Precisó que los propietarios que permanecen pendientes de regularizarse dispondrán únicamente de 24 horas para presentar la documentación requerida; de lo contrario, las autoridades procederán al desalojo de los internos y al cierre del establecimiento.
La medida forma parte de las acciones emprendidas por autoridades municipales y de salud para supervisar el funcionamiento de los centros de rehabilitación, luego de reforzarse las inspecciones en este tipo de establecimientos.