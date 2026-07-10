FreightCar America se va a paro técnico por baja producción

La empresa FreightCar America se irá la próxima semana a paro técnico como parte de un ajuste operativo debido a los bajos niveles de producción, de acuerdo con un comunicado interno dirigido a su personal.

La medida se aplicará durante la semana del 13 al 18 de julio, donde se incluirá las áreas de fabricación, pintura, wheel shop, sin embargo se indicó que algunos empleados podrán ser requeridos para laborar, mientras que el resto permanecerá en suspensión temporal de actividades.

La compañía aseguró que los trabajadores recibirán su pago de nómina conforme al calendario habitual y que el periodo de inactividad será cubierto bajo el esquema de paro técnico. Asimismo, indicó que durante la suspensión continuarán aplicándose descuentos al ISR, Fondo de Ahorro y préstamos de Caja de Ahorro, pero anunció como medida de apoyo la suspensión de los descuentos de Infonavit y Fonacot para el personal que permanezca bajo este esquema.

El comunicado establece que trabajadores de áreas Pintura, Wheel Shop y Fabricación, del primer turno, deberán reanudar actividades el lunes 20 de julio. Aunque la empresa no detalla las causas de esta decisión, el paro técnico se da en medio de una disminución en los niveles de producción, que ha llevado a reducir temporalmente su actividad para ajustar sus operaciones a la demanda.

Detalles confirmados

Esta medida representa un nuevo golpe en la región Centro, donde el sector manufacturero enfrenta un entorno de menor dinamismo derivado de la desaceleración en los pedidos de la industria ferroviaria.