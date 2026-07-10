Juzgado en Monclova designa abogados para trabajadores de AHMSA

El Juzgado Segundo en Materia de Concursos Mercantiles formalizó la designación de los asesores jurídicos que representarán los intereses colectivos de los trabajadores de Altos Hornos de México y Minera del Norte dentro del procedimiento de quiebra que enfrentan ambas empresas.

De acuerdo con un acuerdo judicial emitido el 9 de julio, el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) informó al juzgado la designación de un asesor jurídico federal adscrito en la Ciudad de México y de una integrante de la Unidad de Litigio Estratégico en Derechos Humanos para asumir la representación de los trabajadores en los expedientes 77/2022 y su acumulado 19/2023.

Designación de asesores jurídicos

La designación deriva de un requerimiento formulado por la jueza el pasado 6 de julio, con el propósito de garantizar el derecho de acceso a la justicia y representación legal adecuada para los trabajadores en el desarrollo del procedimiento concursal. En el acuerdo, la autoridad judicial dio por cumplido el requerimiento realizado al IFDP y reconoció oficialmente a los dos representantes legales de los ex trabajadores de AHMSA y MINOSA.

Asimismo, ordenó a los asesores designados comparecer ante el juzgado en un plazo de 48 horas, para acreditar su identidad, aceptar y protestar el cargo, además de manifestar, bajo protesta de decir verdad, si existe algún impedimento legal para ejercer la representación.

Impacto en los trabajadores

Con esta determinación, los obreros de AHMSA y MINOSA contarán con representación jurídica institucional dentro del proceso de quiebra, sobre todo en lo relacionado con la defensa de sus derechos laborales y el reconocimiento de créditos que les correspondan conforme al procedimiento judicial.