Accidente en Saltillo: taxi de Taxi Seguridad choca con motocicleta

SALTILLO, COAH.- Dos personas resultaron lesionadas luego de que el conductor de un vehículo de alquiler por aplicación, de la empresa Taxi Seguridad, presuntamente ignoró un alto obligatorio y provocó un accidente con una motocicleta, para después abandonar el lugar.

El percance ocurrió la tarde de este viernes en el cruce de las calles 27 y Otilio González, en la colonia Lomas del Pedregal.

De acuerdo con los primeros reportes, el automóvil habría invadido el derecho de paso de la motocicleta conducida por Ángel N, de 16 años, quien no alcanzó a frenar y se impactó contra la unidad.

Detalles confirmados

A consecuencia de la colisión, el menor de edad y su acompañante salieron proyectados contra el pavimento y sufrieron diversas lesiones.

Paramédicos de la Cruz Roja Saltillo brindaron atención prehospitalaria a ambos afectados. Tras ser valorados, determinaron que ninguno requería traslado a un hospital.

Acciones de la autoridad

Elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento del accidente, realizaron el peritaje correspondiente y efectuaron labores de abanderamiento, lo que ocasionó afectaciones a la circulación durante varios minutos.

El conductor del taxi abandonó el sitio antes de la llegada de las autoridades. Las investigaciones continúan para localizarlo y deslindar responsabilidades por los daños y las lesiones ocasionadas.