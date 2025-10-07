Administración de Monclova garantiza transparencia en recursos públicos

El alcalde de Monclova, Carlos Villarreal Pérez informó que fueron subsanadas las observaciones por más de 50 millones de pesos realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) correspondientes al ejercicio fiscal 2023, recursos que habían quedado sin comprobar durante la administración anterior, encabezada por el exalcalde Mario Dávila.

Villarreal explicó que gracias al trabajo conjunto de las diferentes direcciones municipales y de la Contraloría, se logró integrar la documentación y expedientes faltantes, con lo cual la ASF emitió el oficio que confirma la subsanación total de las observaciones.

"La auditoría superior del 2023 ya fue subsanada. Eran más de 50 millones de pesos que se habían observado por expedientes incompletos, y hoy ya tenemos el documento oficial que acredita su corrección. Agradezco el esfuerzo coordinado de todos los departamentos y el acompañamiento de la Contraloría para guiar este proceso", declaró el alcalde.

Subrayó que la actual administración mantiene un compromiso firme con la transparencia y la rendición de cuentas, asegurando que cada recurso público sea debidamente comprobado.

"Somos sujetos a observación, y pueden presentarse omisiones, pero lo importante es seguir los lineamientos establecidos. Entre más se trabaje conforme a las reglas, menos observaciones habrá. Nuestro objetivo es garantizar un manejo responsable de los recursos y dejar bases sólidas para las administraciones futuras", puntualizó Villarreal Pérez.

Con este resultado, el gobierno municipal avanza en su compromiso de mantener finanzas sanas y procesos administrativos claros, reforzando la confianza ciudadana en el manejo de los recursos públicos.