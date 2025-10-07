Agresión brutal: Martín N enfrenta acusación por tentativa de feminicidio

A pesar de la gravedad de las agresiones que sufrió, Katia Alejandra trató de exculpar a su agresor en plena audiencia. Se trata de su expareja, Martín "N", con quien estuvo casada durante 13 años y tiene tres hijas. El hombre enfrenta una acusación por tentativa de feminicidio, en la causa penal 175/2025.

Los hechos ocurrieron el pasado 10 de agosto en la colonia Asturias. Según la carpeta de investigación, Martín interceptó a Katia en la calle Profesor Carlos Espinoza Romero, le arrebató el celular para ver con quién hablaba, la insultó y comenzó a estrangularla hasta dejarla al borde del desmayo.

La agresión fue presenciada indirectamente por una de sus hijas, quien intentó pedir ayuda llamando a su abuela materna, aunque fue la abuela paterna quien finalmente alertó de la situación.

Posteriormente, ya por la noche, Martín habría utilizado a sus hijas como señuelo para atraer a Katia fuera de casa.

Cuando ella acudió con su madre al domicilio, encontró a las niñas dentro de la camioneta del acusado, una Ford SuperDuty azul. Al acercarse para saber qué ocurría, él la obligó a subir con amenazas de chocar el vehículo contra el de su suegra.

Durante el trayecto, le dijo que la iba a matar, le propinó varios golpes y, al acelerar el vehículo, la empujó deliberadamente fuera de la camioneta. La mujer impactó contra la puerta, luego contra el pavimento y finalmente contra un auto estacionado.

El brutal ataque quedó registrado en las cámaras de seguridad de un depósito de cerveza. Vecinos que escucharon el escándalo salieron a auxiliarla. Un joven la ayudó mientras se solicitaba una ambulancia, la cual la trasladó a la clínica 7 del IMSS, donde permaneció bajo observación médica por la gravedad de sus lesiones.

A pesar de esto, Katia intentó desistirse de la denuncia días después. Incluso, en una visita del gobernador a Monclova, le pidió ayuda públicamente, pero luego se retractó. En la audiencia inicial celebrada esta semana, sorprendió al tribunal al solicitar declarar para defender a su agresor.

"Quiero aclarar que lo que pasó no fue así... no trató de asfixiarme. Sí tuvimos un problema de pareja... yo fui la que causó que pasara eso, fue como que me caí ¿se cayó? me aventé", dijo frente a la jueza, intentando asumir la culpa de lo sucedido.

La agente del Ministerio Público del Centro de Justicia y Empoderamiento para la Mujer solicitó a la jueza que le pidiera quitarse los lentes para que se notara que, tras casi dos meses, aún presentaba secuelas visibles, como un ojo morado.

Martín "N" fue detenido mediante una orden de aprehensión. Durante la audiencia, sus abogados solicitaron 144 horas para presentar pruebas a su favor, por lo que el procedimiento se suspendió y se fijó su reanudación para el próximo 12 de octubre a las 09:00 horas.

Mientras tanto, el acusado permanecerá privado de la libertad en las celdas del C4, en espera de que se determine si será vinculado a proceso por el delito de tentativa de feminicidio.