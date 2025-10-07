DIF Coahuila impulsa adopción y reintegración familiar

El DIF Coahuila acelera los procesos de adopción y reintegración familiar: más de 300 niños que viven en casas hogar reciben atención y apoyo, y 110 de ellos ya han podido integrarse a una familia.

La presidenta del DIF Coahuila, Liliana Salinas, informó que, en muchos casos, los menores pueden regresar con familiares cercanos, como tíos o abuelos, siempre que exista una red de apoyo sólida.

En otros, cuando se confirma que no hay nadie que reclame por ellos, se les otorga un certificado de abandono, una figura legal que les permite ser sujetos a adopción de manera más rápida.

"Estamos fortaleciendo su red de apoyo para que regresen a su entorno familiar. Pero cuando vemos que definitivamente no hay quien los busque, pueden quedar librados y sujetos a adopción. Lo importante es que tengan la oportunidad de crecer en el seno de una familia", señaló.

Desde el inicio de la actual administración, más de 110 niños han sido dados en adopción, algunos en proceso de convivencia y otros ya iniciando los trámites legales.

La presidenta del DIF destacó que, aunque los niños institucionalizados reciben atención, cuidado y diversas actividades dentro de los centros, "nunca será igual que vivir en familia".

Reconoció la solidaridad de las familias coahuilenses, mencionando casos exitosos como el de cuatro niñas de Nueva Rosita que fueron adoptadas recientemente, y tres hermanitos que lograron permanecer juntos gracias a familias dispuestas a abrirles su hogar.

"Estamos trabajando en ese proceso de sensibilización, porque sabemos que la separación no es buena para nuestros niños y niñas. En todas las decisiones debe prevalecer el derecho superior de la niñez, y nuestro objetivo es mantener a los hermanos juntos y encontrarles una familia que los acoja", subrayó.

Asimismo, reiteró que todas las personas tienen derecho a adoptar, incluyendo aquellas del mismo sexo, siempre que cumplan con los lineamientos y protocolos establecidos.