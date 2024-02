8 panistas quieren ser alcaldes

FRONTERA COAH.- El Partido Acción Nacional se prepara para el próximo proceso electoral por ahora tienen 8 aspirantes a la alcaldía de Frontera, señaló Jonathan Liñán; presidente del Comité Municipal del Partido.

Dijo que se realizó una reunión con Elisa Maldonado y el delegado Nacional del PAN, ahí se estuvieron manejando algunos puntos para la precampaña, para los registros, ahí estuvieron presentes aspirantes a la alcaldía

De momento se tienen a 8 personas, Amador Moreno ex alcalde, Rodrigo Rivas, Carlos Moreno y el Dr. Pérez, así como René, Fernando, Daniel y Salvador quienes también han mostrado interés de participar.

Señaló que se está analizando una reunión que probablemente se han estos días para saber cuál es el método de elección, una encuesta o convención con los militantes, es decir a través de una votación interna.

Se fijará la fecha con aspirantes ahí se decidirá cuál método es más conveniente y de ahí partir para elegir a quien represente al Apartido Acción Nacional.

Mencionó que la expectativa es recuperar al municipio de Frontera, no hay enemigo pequeño, todos son competitivos, harán su trabajo pero se trabajará a ganar, muchos dicen que el PAN está sepultado que no hay nada que hacer pero no es así.

"Trabajaremos todos juntos, ir a la constitucional todos juntos y dar buenos resultados", comentó.