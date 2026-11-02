María Guadalupe Vázquez visita la tumba de Víctor Manuel Ávez Jiménez a 11 años de su fallecimiento

A 11 años de la muerte de su esposo, María Guadalupe Vázquez acudió al panteón para visitar la tumba de Víctor Manuel Ávez Jiménez, a quien recuerda con cariño como “Tinieblas”, apodo que recibió por su afición al famoso luchador.

La mujer compartió que su esposo falleció por problemas de salud y que el día de su muerte permanece muy presente en su memoria. Recordó que aquel domingo se encontraba fuera de casa y tenía previsto acudir a la iglesia cuando recibió una llamada para informarle de su fallecimiento.

Explicó que salió del lugar donde se encontraba, pues incluso la estaban buscando. Cuando finalmente llegó al hospital, ya había muchas personas de la iglesia acompañándolo.

Recuerdos compartidos

Entre los recuerdos que conserva de su vida juntos están los viajes que realizaban cada año a Jalisco, de donde era originario Víctor Manuel. Guadalupe recordó que ir a su pueblo durante las vacaciones era una de las actividades que más disfrutaban.

También compartió que su esposo tenía un Volkswagen Sedán amarillo, conocido como “bocho”, y que algunas personas lo identificaban por ese automóvil. Su apodo, “Tinieblas”, surgió porque le gustaba mucho el luchador; también lo llamaban “Lucha” y “el luchador”.

Tradiciones familiares

María Guadalupe señaló que mantienen la costumbre de acudir al panteón en fechas importantes: el día de su cumpleaños, el Día del Padre y durante el Día de Muertos, para mantener vivo su recuerdo.

Al hablar de lo que significaba su esposo para la familia, recordó con cariño la vida que compartieron y las experiencias que construyeron juntos. Incluso reconoció que le gustaría volver a platicar con él y ponerlo al tanto de todo lo que ha sucedido durante estos años.

Para Guadalupe, regresar cada año a su tumba representa una oportunidad para recordar a Víctor Manuel, compartir nuevamente las anécdotas que marcaron su vida y mantener presente el cariño que le tiene.