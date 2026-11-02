Lo fue a buscar al trabajo; acabó con su vida

FRONTERA, COAH.- Ignacio Vázquez, conocido como "Nachito", fue abordado por Raúl Armando Carrizales Menchaca la tarde del sábado en Pizza Klein, lugar donde trabajaba desde hacía varios años lavando automóviles.

Posteriormente, ambos se dirigieron caminando hasta la vivienda del ahora detenido, en la colonia Praderas del Norte, donde ocurrió el homicidio, de acuerdo con la información que sus familiares recibieron de las autoridades.

Las hermanas y demás familiares de Ignacio explicaron que, después de conocer lo sucedido, buscaron reconstruir sus últimos movimientos mediante cámaras de vigilancia y los datos proporcionados por los investigadores.

De acuerdo con la información que les compartieron, Raúl se acercó a Nachito la tarde del sábado en su lugar de trabajo y posteriormente ambos caminaron hasta la casa del ahora detenido.

Circunstancias del Homicidio

Los familiares también señalaron que vecinos alertaron a las autoridades por los ruidos que escucharon en el sector. Cuando los elementos policiacos llegaron al domicilio, el pozo que se encontraba en el lugar ya estaba hecho.

Ante esta circunstancia, las hermanas consideran que el hoyo pudo haber sido excavado antes de que Raúl saliera a buscar a Ignacio.

Sin embargo, reconocieron que se trata de una conclusión a la que llegaron a partir de la información que conocen y que corresponde a las autoridades establecer cuándo fue realizado y si tenía relación con el crimen.

La familia explicó que también se revisaron cámaras de vigilancia de calles cercanas para identificar si Ignacio y el presunto responsable habían coincidido anteriormente o si existían registros de que lo rondara. Según lo que conocen, no encontraron antecedentes de encuentros entre ambos.

Perfil de Ignacio Vázquez

Aseguraron que Nachito era una persona tranquila, acostumbraba andar solo y no sabían que tuviera amistad con Raúl ni que existiera algún problema entre ellos. Por ello, el acercamiento ocurrido en su lugar de trabajo y el posterior traslado a la vivienda los tomó por sorpresa.

Los familiares esperan que las investigaciones aclaren cómo ocurrieron los hechos, así como las circunstancias en las que Ignacio llegó al domicilio donde fue asesinado.