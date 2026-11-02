Fiscalía cambia expedientes por dulces y convive con niños en Halloween

DE LA NOTA:

SALTILLO, COAH.- Entre máscaras, disfraces y bolsas de golosinas, elementos de la Fiscalía General del Estado dejaron por un momento sus actividades habituales para sumarse a la celebración de Halloween y convivir con niñas, niños y sus familias en la Zona Centro de Saltillo.

Celebración de Halloween en Saltillo

La jornada reunió a integrantes de la Agencia de Investigación Criminal, personal de Servicios Periciales y agentes del Ministerio Público de la Región Sureste, quienes recorrieron el sector para repartir dulces y acercarse a los pequeños que salieron a disfrutar de la tradicional noche de disfraces.

Algunos integrantes de la corporación se caracterizaron con máscaras y atuendos de terror, convirtiendo el encuentro en una experiencia diferente para los menores, quienes tuvieron la oportunidad de convivir con los elementos en un ambiente de alegría y confianza.

Pero no todo fueron golosinas y personajes de miedo. La actividad también tuvo un propósito preventivo, pues junto con los dulces se entregaron recomendaciones para disfrutar Halloween de manera segura, entre ellas permanecer cerca de un adulto y revisar las golosinas antes de consumirlas.

Estrategias de Proximidad Social

Estas acciones forman parte de las estrategias de proximidad social impulsadas por el fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, con el objetivo de fortalecer la confianza ciudadana y estrechar la relación entre las instituciones de seguridad y la población.

Así, entre disfraces, dulces y algunas máscaras que provocaron más de un susto, el personal de la Fiscalía compartió una jornada en la que la convivencia con las familias también sirvió para promover la prevención.