Policías estatales cambian patrullajes por dulces y paseos para niños

DE LA NOTA:

Actividades de Proximidad Social

SALTILLO, COAH.- Los recorridos de vigilancia tuvieron un toque diferente para los elementos de la Policía Estatal de Coahuila, quienes aprovecharon sus patrullajes para acercarse a las familias y sorprender a niñas y niños con dulces, fotografías y hasta paseos a bordo de las unidades oficiales.

Una de estas actividades se realizó en la colonia Federico Berrueto, donde los oficiales convivieron con los pequeños y les entregaron golosinas, provocando entusiasmo entre quienes aprovecharon la oportunidad para retratarse junto a los uniformados.

La dinámica incluyó pequeños recorridos por las calles del sector en una patrulla, una experiencia que permitió a los menores conocer de cerca las unidades y convivir con los policías en un ambiente distinto al de sus labores habituales.

Las acciones también se extendieron al primer cuadro de Saltillo y a distintos puntos del estado, donde los elementos combinaron sus actividades de prevención y vigilancia con gestos de cercanía hacia la población infantil.

Recomendaciones de Seguridad para Familias

Durante los encuentros, los oficiales también hicieron recomendaciones a madres y padres de familia para evitar que los menores permanezcan solos y mantenerlos siempre bajo supervisión, con el propósito de prevenir situaciones que puedan ponerlos en riesgo.

Estas actividades forman parte de las estrategias de proximidad social de la corporación, con las que se busca fortalecer la confianza entre la ciudadanía y los cuerpos de seguridad, demostrando que la prevención también puede construirse mediante la convivencia y el acercamiento con las familias.