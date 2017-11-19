Abarrotan Recaudación de Rentas en San Buena

SAN BUENAVENTURA, COAH.-Gran afluencia de ciudadanos en las oficinas de Recaudación de Rentas de esta ciudad para la tramitación de la licencia cuyo costo es de 310 pesos de 617 que es el precio normal; el módulo abrirá el lunes 20 de noviembre.

Promoción que durará hasta el 24 del presente como parte de las acciones de apoyo a la economía que lleva a cabo el Gobierno del Estado dentro del Buen Fin.

Alrededor de personas interesadas en tramitar su licencia hicieron fila afuera de las instalaciones de Recaudación de Rentas esperando que abrieran para hacer el

trámite.

Antonio Guajardo García responsable de las oficinas comentó que tienen órdenes expresas de acudir este fin de semana incluyendo el lunes 20 que es festivo, de abrir las oficinas para que reciban a todo el que desee adquirir este documento que es sumamente importante para que puedan conducir.

Dicho módulo recibe a los ciudadanos de esta localidad, Nadadores, Sacramento, Abasolo y Escobedo con sus respectivos ejidos, por lo que se espera una gran afluencia de personas que acudan a hacer el trámite.

Es parte del apoyo del Gobierno del Estado dentro de la promoción del Buen Fin, por ese motivo las oficinas estarán abiertas para recibirlos, además de otras diligencias que deseen realizar.