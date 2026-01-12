Gabriel Elizondo lidera brigadas en Coahuila ante el frío intenso

SALTILLO, COAHUILA.- Ante el marcado descenso de la temperatura provocado por el frente frío número 27, el Gobierno de Coahuila puso en marcha el Operativo Invierno de manera simultánea en los 38 municipios de la entidad, con el objetivo de proteger a la población más vulnerable.

El Gobierno de Coahuila implementa el Operativo Invierno en 38 municipios.

Gabriel Elizondo Pérez, coordinador estatal del programa Mejora Coahuila, informó que en coordinación con presidentes y presidentas municipales se integraron brigadas para acudir tanto a zonas urbanas como a comunidades rurales, donde se distribuyen cobijas y alimentos calientes.

Elizondo detalló que la atención no se limita a personas en situación de calle, sino que también incluye a familiares de pacientes hospitalizados, quienes suelen permanecer en el exterior de los nosocomios y están expuestos a las bajas temperaturas durante la noche y madrugada.

Brigadas recorren comunidades para entregar cobijas y alimentos calientes.

En la capital del estado, Saltillo, el funcionario acompañó al alcalde Javier Díaz González en recorridos por diversas colonias, donde se entregaron apoyos para ayudar a las familias a enfrentar el frío intenso.

El despliegue del operativo responde a una instrucción directa del gobernador Manolo Jiménez Salinas, quien ordenó reforzar las acciones preventivas y de auxilio durante la temporada invernal.

Se habilitan 100 albergues para resguardar a quienes lo necesiten.

Las labores se realizan en estrecha coordinación con Protección Civil y la Secretaría de Gobierno, con el fin de atender de manera oportuna todos los reportes ciudadanos.

Asimismo, se dio a conocer que en Coahuila se encuentran listos 100 albergues para resguardar a quienes lo necesiten, y se mantiene un monitoreo permanente de redes sociales para detectar y atender casos de personas expuestas a las bajas temperaturas.