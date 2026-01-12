Contactanos
Reafirma alcaldesa Laura Jiménez compromiso con la educación y los valores cívicos

El 14 Regimiento de Caballería participó en el evento, fortaleciendo la relación con la comunidad educativa.

Por Teresa Muñoz - 12 enero, 2026 - 10:58 a.m.
      MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- La alcaldesa del municipio de Múzquiz, Laura Jiménez Gutiérrez, atestiguó la ceremonia cívica e izamiento de bandera en la Escuela Secundaria 'Gral. Lucio Blanco', marcando así el regreso a clases tras el periodo vacacional decembrino.

      El acto solemne estuvo a cargo del 14 Regimiento de Caballería, bajo la dirección del mayor de Caballería Edel López Carrasco, quien funge como jefe de la Sección de Información, Instrucción y Operaciones en dicha base militar.

      La presencia del personal castrense dio un realce especial al evento, fortaleciendo el vínculo entre las instituciones educativas y las fuerzas armadas.

      La ceremonia cívica en la Escuela Secundaria 'Gral. Lucio Blanco'

      Durante la ceremonia se contó con la asistencia de autoridades educativas, docentes y la comunidad estudiantil, quienes participaron con entusiasmo en los honores a la bandera y demás actividades cívicas programadas para la ocasión.

      Este tipo de eventos se enmarcan en el retorno a las aulas tras las vacaciones de diciembre, y buscan no solo marcar el reinicio del calendario escolar, sino también fomentar el sentido de pertenencia y respeto por los símbolos patrios entre los jóvenes estudiantes.

      Compromiso del gobierno municipal con la educación

      Con acciones como esta, el gobierno municipal reafirma su compromiso con la formación integral de la juventud de Múzquiz, promoviendo los valores cívicos y fortaleciendo la educación como pilar fundamental del desarrollo comunitario.

