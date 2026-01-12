Roban cableado en jardín de niños; daños ascienden a 20 mil pesos y ya hay denuncia

Amantes de lo ajeno sustrajeron cableado del jardín de niños "María Teresa Trebold de Ancira", turno matutino, lo que dejó afectaciones materiales estimadas en 20 mil pesos, informó Abraham González, titular de Servicios Educativos en la Región Centro de Coahuila.

El funcionario explicó que el robo fue detectado por los maestros el primer día del regreso a clases, al ingresar al plantel y notar daños en la instalación eléctrica. De inmediato se dio aviso a las autoridades educativas para realizar una evaluación y atender la situación.

González destacó que no hubo asistencia de alumnos al momento en que se descubrió el robo, por lo que no se registró ningún riesgo para los menores. Reiteró que la seguridad de la comunidad escolar es una prioridad y que se actuó con prontitud.

Añadió que ya se interpuso la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público, con el objetivo de que se investiguen los hechos y se deslinden responsabilidades. Paralelamente, se trabaja en la reparación del daño para restablecer el funcionamiento normal del plantel y evitar afectaciones al desarrollo de las clases.