Accidente en carretera de Saltillo causa muerte de bebé en ambulancia

SALTILLO, Coahuila.- Una bebé de apenas un mes de nacida perdió la vida y varias personas resultaron lesionadas tras un fuerte accidente registrado este domingo en el kilómetro 17 de la carretera federal a Torreón, donde una ambulancia chocó contra una barrera metálica que momentos antes había sido derribada por un tráiler.

De acuerdo con los primeros reportes, el transporte de carga, que se dirigía a Torreón, perdió el control y salió de la carpeta asfáltica hacia la terracería. Al intentar reincorporarse, impactó una barrera de contención, la cual fue lanzada hacia los carriles contrarios, justo por donde circulaba la ambulancia.

La unidad de emergencia trasladaba a la menor Fátima Daniela N. de un mes de nacida desde General Cepeda hacia un hospital en Saltillo, pues según el reporte presentaba síntomas de neumonía. La bebé iba acompañada por su abuela, una enfermera, un médico y el conductor. El impacto fue inevitable y provocó severos daños al vehículo de salud.

Testigos auxiliaron a los ocupantes y los llevaron en vehículos particulares hasta la estación 6 de Bomberos, donde paramédicos de la Cruz Roja confirmaron el fallecimiento de la bebé.

La enfermera, con una fractura en una pierna, fue trasladada al hospital del ISSSTE, mientras que los demás solo presentaban lesiones menores.

Elementos de la Guardia Nacional División Caminos se mantienen en el lugar realizando peritajes y labores de investigación para deslindar responsabilidades.