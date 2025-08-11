Cirugías Auditivas en Torreón Benefician a Niños con Retos Auditivos

SALTILLO, COAHUILA.- Al reafirmar el compromiso de la administración de Manolo Jiménez Salinas por abrir caminos hacia nuevas oportunidades y derribar barreras para la niñez que enfrenta retos auditivos, a través del DIF Coahuila se llevó a cabo el encendido de implantes cocleares a dos niños, mismos que les permitirán escuchar por primera vez el mundo que los rodea.

Durante 2025, gracias a los fondos recaudados mediante eventos con causa organizados por el DIF Coahuila, se ha logrado la colocación de siete implantes cocleares.

En marzo se realizaron dos cirugías en Torreón, gracias a los recursos obtenidos durante el evento "Catrinas del Desierto".

En agosto, otras tres intervenciones quirúrgicas se llevaron a cabo en la misma ciudad. En esta última iniciativa se contó con el respaldo del Hospital Los Ángeles y del doctor Marcelino Covarrubias, quienes nuevamente sumaron esfuerzos en la realización de tres intervenciones quirúrgicas adicionales, beneficiando así a nuevos pacientes.

Estas cirugías se realizaron los días 4 y 5 de agosto en Torreón, brindando una nueva oportunidad de escuchar a tres niñas y niños.

El pasado 5 de julio se efectuaron en Saltillo dos cirugías de Implante Bonebridge, y esta semana se vivió el encendido de dichos dispositivos para Ángela García, de 7 años; y José Ramiro Cárdenas, de 2 años.

Durante la ceremonia, la presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, acompañada de la presidenta honoraria de Inspira Coahuila, Paola Rodríguez López, expresó que estas acciones son una muestra de lo que se puede lograr cuando sociedad, sector salud, iniciativa privada y Gobierno trabajan de la mano.

"En esta administración hemos operado a siete niñas y niños, cinco en Torreón y dos en Saltillo, y no nos vamos a detener. Seguiremos sumando esfuerzos, tocando puertas y organizando eventos con causa, porque cada cirugía significa un nuevo comienzo, una vida que cambia y una familia que recupera la esperanza" expresó.

Hizo un reconocimiento a quienes confían en este proyecto y aportan para hacerlo realidad.

"Hoy, el sonido de la vida se enciende para Ángela y José Ramiro, y con ellos, para todos nosotros", mencionó.

Para el gobernador Manolo Jiménez Salinas, este tipo de acciones representan el corazón de su administración, pues reflejan el compromiso de trabajar por las familias coahuilenses y garantizar que cada niña y niño tenga acceso a las oportunidades que merecen.

La colocación de implantes cocleares no solo transforma la vida de quienes los reciben, sino que también envía un mensaje claro: de que en Coahuila, la salud, la inclusión y el bienestar son prioridades que se atienden con hechos y resultados.

En el evento estuvieron presentes Enrique Rodríguez Wehbe, director general en Christus Muguerza; Alejandro Cepeda Valdés, director general del DIF Coahuila; Guadalupe Montes Dorantes, médico cirujano otorrinolaringólogo; Ivonne Espinosa Torres, directora de Programas Sociales del DIF Coahuila.

El DIF Coahuila agradece al Muguerza y a su equipo médico por el profesionalismo y corazón con que realizan cada intervención, reconociendo especialmente a las y los doctores Guadalupe Montes Dorantes, Jesús Antonio Ramírez Alba, Jesús Díaz Ponce y Carolina Jasso.