Coahuila lidera en población no vulnerable según Inegi

SALTILLO, Coahuila.-Coahuila se mantiene como el estado con mayor porcentaje de población no pobre ni vulnerable en el país, de acuerdo con las cifras más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), informó Enrique Martínez, secretario de Inclusión y Desarrollo Social.

El funcionario señaló que la reciente instalación de la Comisión Estatal de Desarrollo Social, encabezada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, busca reforzar las estrategias que han permitido consolidar los indicadores positivos y seguir reduciendo desigualdades en la entidad.

Martínez subrayó que esta labor es resultado del trabajo conjunto entre secretarías estatales, municipios, organizaciones sociales y dependencias como los bancos de alimentos, además de nuevos proyectos que se enfocarán en comunidades vulnerables.

En el marco del Mes de la Juventud, adelantó que el gobernador anunciará próximamente programas en materia de deporte, cultura y arte, así como acciones orientadas a la inclusión de personas con discapacidad, adultos mayores y habitantes de zonas rurales.

"En Coahuila no se politiza el tema de la ayuda social; aquí trabajamos todos en equipo, sin importar colores, con un mismo objetivo: el bienestar de las y los coahuilenses. Los resultados están a la vista", afirmó el secretario, quien contrastó la situación local con otros estados donde, dijo, la política ha obstaculizado avances en la reducción de la pobreza.