Alcoholismo en jóvenes: principal puerta a adicciones en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- En Saltillo, el alcoholismo en jóvenes continúa siendo la principal puerta de entrada hacia el consumo de otras drogas, alertó la maestra Norma Pérez Reyes, directora del Centro de Integración Juvenil (CIJ) de la ciudad.

De acuerdo con la funcionaria, nueve de cada diez pacientes que llegan por primera vez a tratamiento en el CIJ refieren al alcohol como su primera sustancia de experimentación.

"Es el inicio más frecuente, antes incluso que la marihuana, y lo detectamos en edades cada vez más tempranas: desde los 12 años en varones y entre los 14 y 16 años en mujeres", precisó.

Pérez Reyes explicó que la legalidad y accesibilidad de las bebidas alcohólicas contribuyen a que los adolescentes las consuman a menor edad, lo que incrementa la probabilidad de que posteriormente experimenten con drogas ilegales.

La especialista subrayó que la prevención es la estrategia más efectiva, por lo que el CIJ trabaja en escuelas y eventos comunitarios para desarrollar habilidades socioemocionales en los jóvenes, como la toma de decisiones y el control de impulsos.

Cada mes, el CIJ de Saltillo atiende entre 25 y 30 pacientes de primera vez, y mantiene coordinación con organizaciones como Alcohólicos Anónimos para reforzar las acciones preventivas.

Actualmente, el centro no ha registrado la llegada de nuevas drogas a la región, aunque mantiene protocolos para documentar cualquier caso emergente.