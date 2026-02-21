Vaca suelta provoca carambola en la carretera 53 en Castaños

CASTAÑOS, COAH.– Una vaca suelta sobre la carretera federal número 53 desató un aparatoso accidente en el que participaron tres vehículos, a la altura del ejido El Marqués, en el municipio de Castaños.

El percance ocurrió la noche de ayer en el kilómetro 157+500, donde un camión de carga Volkswagen blanco impactó violentamente al semoviente que se atravesó en los carriles de circulación. Tras el golpe, la pesada unidad salió del camino y terminó entre la maleza, con severos daños en la parte frontal.

El conductor del camión fue auxiliado por elementos del Cuerpo de Bomberos de Castaños y trasladado al Hospital de Especialidades, en Monclova, para su valoración médica.

Minutos después del primer impacto, otros dos automovilistas que transitaban por la vía no lograron esquivar el cuerpo del animal, que quedó tendido sobre el asfalto.

Estefanía Garza, de 33 años, conductora de un automóvil compacto Fiat que circulaba hacia el sur, señaló que no alcanzó a frenar y terminó embistiendo al semoviente, causando daños considerables en su unidad.

De igual forma, Omar Gutiérrez, quien manejaba un Saturn Relay modelo 2005, indicó que no advirtió la presencia del cadáver del animal sobre la carpeta asfáltica y también lo impactó, resultando su vehículo con afectaciones mecánicas y en la carrocería.

Al lugar acudieron oficiales de la Policía Municipal de Castaños, elementos de la Guardia Nacional División Caminos, paramédicos del GRUM y personal de Bomberos, quienes brindaron atención a los involucrados y aseguraron la zona para evitar otro accidente.

Afortunadamente, los conductores de los vehículos particulares no presentaron lesiones de gravedad que ameritaran traslado hospitalario.

Las autoridades realizaron el peritaje correspondiente para establecer la mecánica de los hechos y coordinaron el retiro del cadáver del animal de la vía federal. Asimismo, iniciaron indagatorias para determinar si la res contaba con algún fierro o señal que permita identificar a su propietario y deslindar responsabilidades.

Las unidades dañadas fueron retiradas con apoyo de grúas y trasladadas a un corralón, mientras se restablecía la circulación en el tramo afectado.