Choque en colonia Tecnológico deja daños cuantiosos en Monclova

MONCLOVA, COAH.– Un aparatoso accidente vial registrado la noche de ayer en la colonia Tecnológico dejó como saldo una persona con golpes leves y daños materiales de consideración, además de una intensa movilización de cuerpos de auxilio y autoridades municipales.

El percance ocurrió en el cruce de las calles Nobel y Flores Magón. De acuerdo con los primeros reportes, Wilmer C, conductor de un automóvil Saturn color negro, circulaba hacia el oriente y presuntamente a una velocidad superior a la permitida.

¿Cómo ocurrió el accidente?

Al llegar a la intersección, el automovilista no habría respetado el señalamiento de alto, impactándose contra un Nissan Tiida color guindo que era conducido por Enrique Macías, quien avanzaba con preferencia de paso en dirección al norte.

Tras el choque inicial, el Tiida fue proyectado hacia la banqueta y terminó golpeando la parte exterior de un domicilio cercano, lo que incrementó los daños materiales, valuados en varios miles de pesos.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al lugar para valorar al conductor afectado, quien presentó contusiones leves. Luego de una revisión preventiva, se determinó que no requería traslado hospitalario.

Acciones de la autoridad

Elementos municipales acordonaron el área para evitar otro percance y agilizar la circulación, mientras personal del Departamento de Control de Accidentes realizaba el peritaje correspondiente, analizando la posición final de las unidades y la mecánica del impacto.

De manera preliminar, las autoridades señalaron como presunto responsable al conductor del Saturn por no respetar la señalización vial. Ambos involucrados fueron trasladados a la Comandancia Municipal para continuar con los trámites correspondientes y deslindar responsabilidades.