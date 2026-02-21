"Un sueño hecho realidad": familias celebran nuevo hospital en Saltillo

"Al fin se nos dio esta oportunidad de que la Presidenta nos hiciera esta gran obra para beneficio de toda la comunidad", expresó con emoción Soledad Coronel Valdés, al referirse al nuevo hospital de especialidades anunciado para Saltillo.

Recordó que, durante años, familias como la suya han tenido que trasladarse hasta Torreón para recibir atención médica especializada, un recorrido de alrededor de tres horas que implica gastos, desgaste físico y emocional.

Soledad compartió que, en su caso, su hermana debe viajar constantemente para atender a un sobrino con discapacidad, pues el hospital de especialidades más cercano se encuentra en aquella ciudad lagunera. "Qué bueno que se nos dio la oportunidad de que vamos a tener nuevo hospital", reiteró, al señalar que esta obra representa alivio y esperanza para cientos de familias que enfrentan situaciones similares.

Desde hace décadas, diversos sectores de la población habían manifestado la necesidad de que Saltillo contara con un hospital de especialidades, ya que la distancia obligaba a trasladar pacientes a otras ciudades, con todo lo que ello implica en costos y riesgos. Hoy, el anuncio responde a una demanda histórica de la región sureste de Coahuila.

Impacto en la comunidad

Pero el impacto de este nuevo hospital no solo se reflejará en la atención médica. También abre la puerta a profesionistas del área de la salud que, ante la falta de espacios, han tenido que emigrar a otros estados o municipios para ejercer. Ahora, la posibilidad de regresar a casa y reencontrarse con sus familias se vuelve una realidad cercana.

Así lo manifestó también Margarita Oropez López, quien expresó su deseo de que su hijo, enfermero, pueda encontrar una oportunidad laboral en este nuevo hospital. "Ojalá que se diera esa oportunidad y que me lo regresaran para acá", comentó, al explicar que actualmente él trabaja fuera de la ciudad.

Reacciones de la comunidad

La esperanza que despierta este proyecto movilizó este sábado a cientos de personas, quienes buscaron acercarse a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para agradecerle personalmente la gestión de esta obra en conjunto con el gobernador del estado, Manolo Jiménez Salinas.

Entre muestras de afecto y palabras de reconocimiento, los asistentes coincidieron en que el nuevo hospital representa un paso importante para fortalecer el sistema de salud en Saltillo y garantizar atención especializada sin salir de la ciudad.